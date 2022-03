Primo piano Augusta, Sonatrach premia i dipendenti per i risultati nei target Esg di sostenibilità di

AUGUSTA – Ieri il presidente del consiglio d’amministrazione di Sonatrach Raffineria Italiana (Sri), Salih Bouaziz, insieme alla componente cda Salima Abdoun, alla presenza dell’amministratore delegato Rosario Pistorio, hanno premiato il personale della raffineria di Augusta che si è contraddistinto per l’ “Outstanding contribution to sustainable excellence”.

Si tratta di riconoscimenti alle “eccellenze” che nel 2021 si sono contraddistinte nel miglioramento dei target Esg (Environment, social, governance) di sostenibilità, cioè in termini di impatto ambientale, rispetto dei valori sociali e aspetti di buona gestione.

Nel corso della cerimonia è stato sottolineato come “il 2021 è stato ancora un periodo complicato per il combinarsi di crisi pandemica, economica ed energetica – si legge in un comunicato stampa dell’azienda – E la resilienza a questi scenari non può prescindere dall’Operational excellence“.

Si è altresì evidenziato come “l’intera organizzazione abbia continuato ad affrontare la difficile situazione con un forte spirito di resilienza che ha consentito di mantenere egregiamente la continuità e l’efficienza delle operazioni nel rigoroso rispetto delle migliori pratiche operative adottate a tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente“.

Alla fine della cerimonia è stato consegnato anche un riconoscimento ai Tecnici principali di turno, in rappresentanza di tutta la popolazione operativa dello stabilimento industriale.