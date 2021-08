Primo piano Augusta, interventi di potatura in corso su oltre seicento alberi. Ecco dove di

AUGUSTA – Interventi di manutenzione straordinaria del verde comunale in corso da diversi giorni tra Isola e Borgata e proseguiranno nei giorni a venire. Coinvolgono oltre seicento alberi, di cui circa cinquecento nei giardini pubblici, tra ficus, pini, eucalipti, acacie e palme ad alto fusto (vedi foto di copertina, a lavori in corso, ndr).

“Si tratta di un intervento che non ha precedenti nella storia più e meno recente di Augusta – afferma in una nota Rosario Sicari, assessore al Decoro urbano e Verde pubblico – Sono infatti oltre 600 gli alberi su cui l’Amministrazione comunale ha voluto concentrare gli sforzi di questa manutenzione straordinaria allo scopo di restituire decoro ma anche sicurezza e pulizia a molte aree a verde della nostra città“.

Sono state già potate le palme di piazza Unità d’Italia e del parco giochi adiacente al plesso dell’istituto comprensivo “Domenico Costa”, così come i 24 ficus di piazza Mattarella.

“Ricordo anche che potare gli alberi – aggiunge – è lo strumento preventivo per evitare che le radici dissestino il manto stradale. Purtroppo negli anni passati questo non è avvenuto e molti alberi, gravati dal peso dei propri rami o mal potati, hanno sviluppato radici che hanno fatto “saltare” la pavimentazione stradale. Con questo intervento, stiamo quindi affrontando in maniera preventiva anche questa problematica. Per risolvere l’incuria di altri, sarà necessario provvedere ad interventi di ripristino dei manti, in linea con gli interventi già avviati da tempo da questa amministrazione su tutto il territorio comunale“.

Quanto alla villa comunale, l’assessore Sicari sottolinea: “Emblematica era la situazione di alcune palme, le cui fronde secche arrivavano quasi a toccare terra, per non parlare delle conseguenti scarse condizioni igienico-sanitarie che tale situazione di abbandono ha evidentemente comportato negli anni. Ripulendole, stiamo riscoprendo con orgoglio l’identità della nostra città: l’Isola delle Palme! Continuiamo, con i fatti, ad investire sul cuore pulsante della nostra città, i giardini pubblici“.

Ulteriori interventi sono programmati, come rende noto l’assessore, nell’area a verde compresa tra via Dogali e via XXV Aprile, nei pressi del plesso dell’istituto comprensivo “Salvatore Todaro” di via delle Saline, in piazza Fratel Giuseppe di Santa Maria, nella Cittadella degli studi, e ancora al “Campo Carrubba”, in piazza Sant’Andrea e negli spazi a verde degli uffici comunali di viale Eroi di Malta.

“Insieme al sindaco Giuseppe Di Mare, abbiamo ritenuto prioritari tali interventi di manutenzione del verde e così è stato – conclude Sicari – Stiamo ripulendo la città da anni di abbandono ed incuria, questa è la verità“.