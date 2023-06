Cronaca Augusta isola senz’acqua, il “secondo” pozzo è in panne: va sostituita la pompa di

AUGUSTA – Nuovo disservizio idrico nell’Isola, a partire dal tardo pomeriggio di martedì 27 giugno. Un guasto elettrico ha fermato il “secondo” pozzo ai giardini pubblici (nella foto di copertina, scattata oggi), quello donato da aziende della zona industriale e inaugurato nel novembre del 2021, che immette in rete le acque emunte insieme al più recente “terzo” pozzo comunale.

La cosiddetta “parte alta” dell’Isola è senz’acqua, ma risultano segnalazioni della mancata erogazione idrica da altre zone del centro storico.

Nella serata di ieri, intorno alle 20, il Comune tramite “Telegram” ha divulgato il seguente messaggio: “Si comunica alla popolazione residente in Augusta isola che, a causa di un guasto elettrico ad uno dei due pozzi, si verificheranno problemi nell’erogazione idrica. Le squadre si sono attivate per il reperimento delle apparecchiature da sostituire. La popolazione è invitata ad utilizzare con parsimonia le proprie risorse al fine di minimizzare il disagio“.

Secondo le informazioni acquisite stamani, oltre alla riparazione del guasto elettrico, si è palesata la necessità di sostituire la pompa. “La ditta è già sul posto, a breve comincerà a tirare fuori la pompa bruciata – dichiara il sindaco Giuseppe Di Mare a La Gazzetta Augustana.it – mentre gli operai del Comune sono per strada verso Palermo, unico posto dove si è trovata la pompa da comprare“. “Ci sono sicuramente difficoltà nella erogazione – aggiunge – difficoltà che, sostituita la pompa, dovrebbero rientrare“.

Intanto il “terzo” pozzo, attivato lo scorso aprile, non garantirebbe da solo la portata necessaria, se non integrata da un’ulteriore fonte di approvvigionamento, al netto della vetustà della rete idrica dell’Isola. “Per il terzo pozzo era programmata domani la sostituzione della pompa, che di recente ha dato delle cattive prestazioni – ci risponde il primo cittadino – quindi non porta l’acqua che serve“.

[Aggiornamento ore 16,20] Con ulteriore messaggio su “Telegram”, il Comune aggiorna gli utenti dell’Isola: “Il guasto all’impianto di pompaggio del pozzo è stato individuato. Le squadre del servizio idrico stanno operando per risolvere il guasto. Si ritiene che, salvo complicazioni, l’erogazione potrà essere ripristinata entro le ore 14 del 29 giugno. La popolazione è invitata ad utilizzare con parsimonia le proprie risorse al fine di minimizzare il disagio“.