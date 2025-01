Primo piano Augusta, istituita la prima area pedonale permanente nel centro storico di

AUGUSTA – È ufficialmente istituita e delimitata, con delibera di giunta di ieri, la prima area pedonale permanente della città, nel centro storico, che ha il suo nucleo nella piazza D’Astorga recentemente riqualificata e già fruibile dai pedoni dallo scorso 17 dicembre.

La nuova area pedonale, laddove fino a pochi mesi fa insistevano stalli per una trentina di autovetture, comprende piazza D’Astorga, via Mercato, vicolo Ss. Annunciazione (ribattezzato largo dei Poeti federiciani), vicolo San Domenico e vicolo Ginnasio (tutto intorno al palazzo comunale già sede scolastica).

La piazza attende la nuova illuminazione pubblica, arredi urbani e il verde, rimosso dai lavori di restyling.

Intanto l’area pedonale viene adesso formalizzata dall’amministrazione Di Mare, che intende così “implementare pratiche turistiche positive e una migliore vivibilità del centro storico di Augusta – si legge nella delibera di giunta – Ciò al fine di valorizzare sempre più il patrimonio storico-culturale del sito in questione“.

Sarà consentito il transito ai veicoli dei soli residenti o proprietari di immobili ricadenti all’interno dell’area individuata, da via Mercato, vicolo Ss. Annunciazione e vicolo San Domenico, “per le sole attività di carico e scarico e/o per raggiungere le rimesse dei veicoli personali o di propri aventi causa, salvo cause di forza maggiore e di emergenza“.

Deve ancora essere installata l’apposita segnaletica stradale per riservare l’utilizzo dell’area pubblica delimitata ai soli pedoni, “escludendo – si precisa nell’atto amministrativo – che in detta area possano essere realizzate strutture permanenti che riducano la libertà di fruizione e movimento ai pedoni“.