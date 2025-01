Primo piano Carnevale di Augusta, la novità del bando 2025 e le date delle sfilate dei carri di

AUGUSTA – Si avvicina il Carnevale e, per il secondo anno consecutivo, si rivedranno i carri allegorici ad Augusta, tra il Giovedì grasso del 27 febbraio e il Martedì grasso del 4 marzo. Ieri è stato pubblicato dal Comune il bando di concorso per la terza edizione del “Carnevale di Augusta”.

Sia nell’Isola che alla Borgata, sono confermate le “sfilate di carri allegorici, macchine buffe e gruppi mascherati“, con i carri assenti dal Carnevale augustano dal 2008 fino al ritorno con due carri allegorici nella scorsa edizione, grazie alla dedizione di alcuni promotori delle iniziative passate. Secondo fonti accreditate, saranno quattro le date dedicate alle sfilate, una in più, segnatamente giovedì 27 febbraio, sabato 1 marzo, domenica 2 marzo e martedì 4 marzo.

Nel bando si propone “tema libero, ispirato a motivi di attualità, satira politica, costume, ai temi del fantastico, dell’evasione e del grottesco, etc.“, da cui si evince che la novità rispetto alla scorsa edizione è la previsione della satira politica.

I gruppi mascherati dovranno essere composti da non meno di 20 elementi ciascuno, altrimenti “non saranno inseriti al concorso ma solo alla sfilata“.

Per le domande di adesione, il termine ultimo è mercoledì 19 febbraio, stesso giorno in cui alle ore 15 si terrà l’incontro nel salone di rappresentanza del palazzo di città per “discutere sulle modalità tecniche delle sfilate di Carnevale“. Le istanze vanno presentate tramite pec o brevi manu all’ufficio protocollo del Comune.

(Foto di copertina crediti: Sabrina Toscano)