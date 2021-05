Primo piano Augusta, istituita Ztl pre estiva nel centro storico. Giorni e orari di

AUGUSTA – La Ztl (Zona a traffico limitato) del centro storico riguarderà soltanto il tratto di via Principe Umberto tra via Garibaldi e via Roma. Sarà in vigore da venerdì a domenica per i prossimi quattro fine settimana pre-estivi, con orari diversificati, a partire da oggi, venerdì 21 maggio alle ore 19,45.

Come si apprende dall’ordinanza di polizia municipale (clicca qui per la lettura), scaturisce anche dalla richiesta presentata lo scorso 12 maggio dal Comitato commercianti Augusta, presieduto da Giancarlo Greco, per una serie di “iniziative culturali e folkloristiche per il periodo” oggetto della Ztl, “compatibilmente con quanto previsto dalle misure anti-Covid“, da lunedì scorso allentate con la “zona gialla” disposta dal ministro della Salute per la Sicilia.

Nello specifico, il divieto di circolazione e di sosta interessa i seguenti giorni e orari: nei giorni 21-22-28-29 maggio e 4-5-11-12 giugno dalle ore 19,45 alle ore 23; nelle domeniche di 30 maggio e 6-13 giugno dalle ore 18 alle 23; domenica 23 maggio dalle ore 10,30 alle ore 23.

La Ztl, resa pubblica anche attraverso l’apposizione della segnaletica verticale, prevede le consuete deroghe per i mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine.