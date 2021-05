Primo piano Augusta, centro per la famiglia nell’Isola e asilo nido comunale alla Borgata: due progetti di fattibilità di

AUGUSTA – Parte l’iter amministrativo per ristrutturare e restituire alla fruizione pubblica il vetusto immobile di proprietà comunale in via Megara 95 e l’area alla Borgata ove sorgono le strutture incompiute che dovevano servire al comprensivo nel compendio scolastico chiamato “Domenico Costa 2“. Due progetti di fattibilità tecnica ed economica (fase I, quindi si tratta precisamente di “documenti di fattibilità delle alternative progettuali” o Docfap) sono stati infatti approvati dall’amministrazione Di Mare negli ultimi giorni e dovranno poi essere inseriti nella seconda annualità del progetto di programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 (deliberato lo scorso 20 aprile).

Per lo stabile in via Megara (nella foto di repertorio in copertina da Google street view, ndr) si prospetta un futuro utilizzo da centro polifunzionale per la famiglia. Una parte dell’edificio comunale, il civico 97, ha ospitato la sede della Guardia medica fino al trasferimento nell’ospedale “Muscatello” nell’ottobre del 2018, quando intervenne l’ordinanza sindacale di inagibilità dei locali. Dalla delibera di giunta di ieri, 19 maggio, si apprende che la giunta comunale stima per la ristrutturazione dell’immobile un importo complessivo di 1.583.000 euro, di cui 1.019.098 euro per opere, 58.012 euro per oneri relativi alla sicurezza, 563.901 euro per somme a disposizione dell’amministrazione.

Alla Borgata, invece, con il Docfap approvato con delibera di giunta dell’11 maggio, dovrebbe nascere il primo asilo nido comunale. Si prevede un intervento per la “realizzazione di un asilo nido attraverso la demolizione e ricostruzione di un immobile facente parte del compendio scolastico denominato “D. Costa 2”“. A tal fine, si stima un importo complessivo di 1.280.000 euro, di cui 812.000 euro per opere, 23.000 euro per oneri relativi alla sicurezza, 40.000 euro per arredi e attrezzature, 406.747 euro per somme a disposizione dell’amministrazione.

Per entrambe le opere, il Comune punta ad attingere le risorse dal fondo statale “Asili nido e scuole dell’infanzia”, istituito nella legge di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (legge n. 160 del 27 dicembre 2019), che prevede una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034. Come da delibere di giunta, il Comune intende partecipare al prossimo bando inerente per far sì che “nessun onere graverà sul bilancio dell’Ente“.