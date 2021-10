News Augusta, Kiwanis “one day”, bandiera del club service esposta sul balcone del municipio di

AUGUSTA – Sabato scorso, 23 ottobre, in occasione dell’evento “Kiwanis one day” celebrato a livello mondiale, in tutte le città dove è presente un club Kiwanis è stata esposta al palazzo municipale la bandiera con il logo sociale.

Anche il Comune di Augusta ha aderito all’iniziativa consentendo l’esposizione del vessillo, con il sindaco Giuseppe Di Mare presente, e si tratta della prima volta per il Kiwanis club cittadino, presieduto da Gaetano Paolo Russotto. Sulla balconata del palazzo di città, accanto a bandiera del Kiwanis international e labaro del club, insieme al primo cittadino e al neo presidente kiwaniano, c’erano il segretario del club Antonello Forestiere e il cerimoniere del club Salvo Cannavà (vedi foto di copertina, ndr).

L’iniziativa, svolta nella mattina, si è conclusa con l’incontro con alcune classi dell’Istituto comprensivo “Orso Mario Corbino”, a cui è stato illustrato l’impegno del club di servizio verso i bambini, donando infine agli alunni graditissimi gadget ricordo.