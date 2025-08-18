Primo piano Augusta, la Borgata Santa Lucia vince la prima edizione del “Torneo dei quartieri” di calcio a 5 di

AUGUSTA – Partecipazione ed entusiasmo alla prima edizione del “Torneo dei quartieri” di calcio a 5, promossa dalla sezione locale dell’Unione nazionale veterani dello sport (Unvs) con il patrocinio dell’Assessorato comunale allo Sport. Una manifestazione inserita nel programma del cartellone comunale di eventi estivi, quale occasione di sport, aggregazione e socialità, e disputata a ridosso del Ferragosto nei campetti comunali all’aperto di recente realizzazione.

L’organizzazione del torneo è stata curata dai dirigenti della sezione augustana dell’Unvs, con il presidente Jano Mazziotta e i consiglieri Francesco Gaeta, Rosario Di Franco, Seby Bertoni e Rosario Manfredi, in collaborazione con il Coni provinciale, rappresentato dal delegato Nuccio Solano, e il Csi (Centro sportivo italiano).

Quattro le squadre partecipanti: Borgata Santa Lucia guidata da Luigi Nicosia, Brucoli da Seby Bertoni, Terravecchia da Rosario Manfredi e Monte Tauro da Luigi Trovè. Ha arbitrato tutte le partite Nuccio Di Benedetto.

Il gruppo donatori di sangue “Fratres” di Augusta ha fatto da sponsor tecnico al torneo fornendo le maglie alle squadre partecipanti, al fine di ricordare che le donazioni in estate sono fondamentali per salvare vite umane.

Sul piano sportivo, la vittoria è andata alla Borgata Santa Lucia, che si è aggiudicata il titolo inaugurale. Secondo posto per la formazione di Monte Tauro, terza classificata la squadra di Brucoli e quarta quella di Terravecchia.

Premi individuali e riconoscimenti, assegnati dopo l’ultima partita, hanno arricchito la manifestazione sportiva: capocannoniere Angelo Marchese (Monte Tauro) con 11 reti; “giocatore più anziano” Salvatore Tantillo, 67 anni, in campo con la squadra di Terravecchia; “squadra più anziana” la rappresentativa di Brucoli, con un’età media di 59,6 anni; coppa Disciplina assegnata a Terravecchia.