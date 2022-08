Primo piano Augusta, la città ha dato l’ultimo saluto ad Antonio Cacciaguerra di

AUGUSTA – Fiorello non ha dimenticato il suo primo datore di lavoro. La notizia della scomparsa di Antonio Cacciaguerra, diffusa immediatamente in un pomeriggio di fine luglio sui social, non poteva lasciare indifferente il popolare uomo di spettacolo, che ha vissuto a lungo ad Augusta, dove ha lavorato poco più che adolescente nell’impresa di pompe funebri di cui Antonio Cacciaguerra, chiamato anche Carmelo, è stato titolare, dopo la morte del padre Concetto.

Rosario Fiorello ha ordinato una corona di fiori che ha fatto bella mostra di sé ai funerali di Antonio, “vittima del cancro” (come si legge nei manifesti di lutto) all’età di 72 anni. Corale il cordoglio degli augustani, abituati da tempo a vedere Antonio sostare in via Cristoforo Colombo, all’ingresso del suo ufficio, parlare con gli amici di sport e di uomini e cose di Augusta. Antonio era visibilmente provato, ma non erano note le reali condizioni del suo stato di salute. Il sorriso bonario era ancora visibile sul suo volto.

Aveva lasciato da tempo le redini dell’azienda al figlio Concetto, il quale ha rispettato le volontà del padre nell’organizzare le esequie, così come Antonio, a suo tempo, aveva rispettato quelle del proprio padre. Numerosi gli amici e concittadini presenti il pomeriggio del 2 agosto in chiesa Madre ai funerali celebrati da don Palmiro Prisutto e al corteo che ha percorso la parte alta della via Principe Umberto sulle note delle marce eseguite dalla banda musicale diretta dal maestro Carmelo Vinci.

Oltre a curare l’azienda paterna, Antonio Cacciaguerra si è occupato a lungo di sport, quale presidente di ben tre società di calcio: Juve Augusta, John Charles club, Megarese. Molti augustani, e non solo, ricordano ancora con simpatia le sue partecipazioni a due programmi televisivi nazionali: “Festa di classe”, con Amadeus, dedicata a Fiorello e “Stasera pago io”, con lo stesso Fiorello.

Giorgio Càsole

(Foto di copertina: fermo immagine da diretta streaming pagina Facebook)