Eventi Augusta, la magia di Harry Potter in biblioteca: domenica l’iniziativa dell’associazione Icob di

AUGUSTA – La magia di Harry Potter ad Augusta grazie all’associazione culturale “Icob“, che ha organizzato un’iniziativa all’interno della biblioteca comunale “Georges Vallet”, in programma domenica 21 dicembre. Gli eventi rientrano nel progetto “Il libro prende vita – Letture fantastiche con Harry Potter”, promosso dal sodalizio augustano nell’ambito del “Patto locale per la lettura“, sottoscritto un anno fa da una ventina di soggetti tra privati e pubblici con il Comune parte proponente.

L’iniziativa prende spunto dalla celebre saga fantasy creata dalla scrittrice britannica J.K. Rowling, che racconta le avventure del giovane mago Harry Potter e degli studenti della scuola di magia di Hogwarts, un universo narrativo che ha avvicinato alla lettura intere generazioni di ragazzi e adulti in tutto il mondo. Proprio da questo patrimonio letterario nasce l’idea di trasformare la biblioteca, come sottolineano gli organizzatori, in una “ambientazione magica”, dove il libro diventa esperienza condivisa e partecipata.

L’appuntamento di domenica 21 dicembre, alle ore 10, è aperto a fan e appassionati di Harry Potter di tutte le età, che potranno partecipare gratuitamente alle letture nello stesso spazio della biblioteca comunale, con l’obiettivo di valorizzare il libro come strumento di incontro, gioco e condivisione culturale. Per partecipare all’evento domenicale è gradita la prenotazione anticipata tramite canali social dell’associazione “Icob”.

Le letture e i costumi del mondo di Harry Potter in biblioteca erano già stati sperimentati dalla “Icob” nel corso del “Maggio dei libri” (vedo foto di copertina) e troveranno un’anticipazione speciale venerdì 19 dicembre, quando un pomeriggio sarà dedicato ai ragazzi con disabilità dell’associazione “Augusta project“, i quali diventeranno protagonisti attivi delle storie ambientate nella scuola di Hogwarts, grazie alla sinergia tra soci e volontari della stessa “Icob” e del club service femminile Inner Wheel di Augusta.