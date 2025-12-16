News Augusta, mercato “del giovedì”, anticipi al lunedì per Natale e Capodanno di

AUGUSTA – Nel mese di dicembre il mercato settimanale “del giovedì” in via Buozzi vede l’anticipazione di tre date al lunedì, due già divulgate su La Gazzetta Augustana.it e una ulteriore decisa a seguito della più recente richiesta delle associazioni di categoria degli operatori ambulanti titolari di posteggio.

Era già stato disposto dal sindaco l’anticipo del mercato previsto per giovedì 25 dicembre, giorno di Natale, al prossimo lunedì 22 dicembre. Analoga misura era stata adottata per il mercato di giovedì 18 dicembre, anticipato e già svolto lunedì 15 dicembre, in considerazione dell’evento straordinario del passaggio della fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026, previsto in città nella mattinata di quella giornata.

A queste due anticipazioni si aggiunge, con ordinanza sindacale firmata oggi, un terzo lunedì di mercato, fissato per lunedì 29 dicembre, in sostituzione del mercato di giovedì 1° gennaio, festività di Capodanno.

Quindi, saranno eccezionalmente cinque le mattinate della fiera mercatale a dicembre, essendosi già svolta regolarmente nei primi due giovedì del mese, il 4 e l’11 dicembre, senza variazioni di calendario.

(Foto di copertina: repertorio)