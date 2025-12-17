Primo piano Augusta, “stanza blu” per bambini autistici donata dal Lions all’ospedale diventa spazio trattamentale di

AUGUSTA – Il Lions club Augusta host, attualmente presieduto da Salvatore Pitruzzello, ha fatto visita, ieri pomeriggio, alla “Stanza blu” dell’ospedale “Muscatello” di Augusta, uno spazio che, a distanza di otto mesi dall’inaugurazione, ha assunto una nuova e più strutturata funzione, passando da stanza di accoglienza a stanza trattamentale a supporto dei percorsi di cura della Neuropsichiatria infantile.

La “Stanza blu” era stata inaugurata lo scorso 2 aprile, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, nell’ambito del progetto nazionale Lions “Autismo e inclusione. Nessuno escluso”. Il progetto e la cerimonia inaugurale si erano svolti sotto la presidenza di Francesco Di Grande, allora alla guida del club service cittadino, e avevano segnato un intervento concreto a favore dei minori con disturbi del comportamento e dello spettro autistico, attualmente circa quaranta in cura tra i presidi ospedalieri di Augusta e Lentini.

Durante la visita di ieri, oltre ai numerosi dirigenti e soci del Lions, era presente il dottor Massimo Gramillano, direttore della Uoc di Neuropsichiatria infantile dell’Asp di Siracusa, insieme alla sua équipe. Un momento di confronto che ha consentito di constatare come lo spazio, inizialmente pensato per rendere meno traumatici i tempi di attesa, sia oggi pienamente integrato nelle attività terapeutiche.

Il progetto della “Stanza blu” nasce infatti dall’esigenza di rispondere alle difficoltà vissute da molti bambini con disturbi del comportamento, spesso costretti ad affrontare lunghe attese in ambienti caotici e rumorosi. Gli arredi donati dal Lions club cittadino sono stati studiati per creare un contesto sensorialmente adeguato, capace di favorire la comunicazione, ridurre lo stress e abbattere le barriere relazionali, offrendo un ambiente rassicurante sia per i piccoli pazienti sia per le loro famiglie.