Primo piano Augusta, l’allerta meteo diventa “rossa” fino a mezzanotte. Scuole chiuse nel lunedì “arancione” di

AUGUSTA – L’allerta meteo in tutta la provincia di Siracusa diventa “rossa“, o di “allarme“, per la seconda parte di questa domenica 24 ottobre. La Protezione civile regionale innalza quindi al massimo livello l’allerta per condi-meteo avverse (rispetto al livello “arancione” stabilito ieri), valida dall’emissione del quotidiano bollettino sul rischio meteo-idrogeologico e idraulico, avvenuta alle ore 17.

In questa giornata domenicale, almeno fino alle ore 17, sono cadute su Augusta appena 7 mm di precipitazioni piovose (dati Sias, Sistema informativo agrometeorologico siciliano), ma si è registrato vento forte con frequenti raffiche di 30 nodi (pari a circa 55 km/h) che hanno ingrossato il mare.

Per domani, lunedì 25 ottobre, l’allerta meteo sarà di livello “arancione“. Viene anticipato dal Comune, tramite messaggio “Telegram” alle ore 17,20 circa, che il sindaco Giuseppe Di Mare ha disposto con propria ordinanza la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per lunedì 25 ottobre, “considerate le condizioni meteo avverse – si legge nel messaggio – previste per domani“.

Già intorno alle ore 12,30 di questa domenica, dopo aver attivato il Coc (Centro operativo comunale) presso il comando di Polizia municipale, un avviso del sindaco è stato diramato attraverso i consueti canali invitando la cittadinanza a “rimanere in casa ed uscire solo per necessità“.

(Nella foto di repertorio in copertina: nuvole si addensano sul Castello svevo)