Augusta, al nuovo centro benessere firmato Margy mercoledì di prova gratuita delle tecnologie innovative

AUGUSTA – Si avvicina l’open day, fissato per il prossimo mercoledì 27 ottobre, dedicato alle nuove tecnologie impiegate nell’estetica avanzata. Inaugurato nel mese di maggio, il “New Margy Beauty Center” è la creazione, frutto di passione e sacrifici, dell’augustana Margherita Mallo, semplicemente Margy, una donna che ha fatto della dedizione al benessere psico-fisico delle persone un mestiere, collaborando anche con professionisti che si occupano di alimentazione personalizzata. È una storia di vocazione, oltre che di imprenditoria femminile.

Per scoprire da vicino i servizi del “New Margy Beuty Center” è stato organizzato, nella giornata del prossimo mercoledì tra le ore 9 e le 19, un “open day” su prenotazione telefonica allo 0931 993838 fino a esaurimento posti. Le professioniste del centro concederanno la prima prova gratuita di alcuni macchinari, come, per esempio, il nuovo laser a fibra ottica per l’epilazione definitiva, laser lipolitico, radiofrequenza, vacuum, modellamento, pressoterapia corpo e occhi, elettrostimolazione a raggi infrarossi che si utilizzano per tutti gli inestetismi viso o corpo. Per ultimo, fiore all’occhiello del centro benessere, l’InfraBaldan, una tecnologia di nuova generazione (pochi centri in Sicilia ne sono forniti), che serve per accelerare il metabolismo aerobico pedalando comodamente sdraiati, dotato di cardiofrequenzimetro, mentre il cliente ha la possibilità di monitorare l’allenamento su un tablet ascoltando musica o guardando un film.

Sono quasi vent’anni, ormai, che Margy si occupa della cura estetica del corpo. È partita con una “boutique” del benessere di fronte al mare, per poi trasferirsi, diversi anni dopo, in una zona più centrale, dove era riuscita ad allestire cabine estetiche più grandi e attrezzate, fino ad arrivare a questo 2021, anno in cui ha potuto realizzare il sogno di una vita: un esteso centro benessere, con ben 11 cabine, ciascuna per differenti trattamenti quali: dermopigmentazione, pedicure, manicure, trattamento-viso, ceretta, elettrodepilazione, solarium con annessa spa privata, con sauna finlandese e piscina idromassaggio, compreso un angolo tisane e aperitivi. C’è anche una cabina per svariati massaggi olistici caratterizzata da cascate emozionali e cromoterapia, che può essere utilizzata per i massaggi di coppia.

Nonostante i diversi anni di esperienza nel settore dell’estetica, Margy non si ferma mai. Segue sempre corsi di aggiornamento e formazione come make-up artist sulle nuove tendenze del settore, inquadrate o anticipate dal maestro di make-up Pablo Gil Cagné. Margy ha a partecipato come professionista del make-up a eventi di bellezza quali “Miss Italia”, “Miss mondo”, “Una ragazza per il cinema”, “Miss Stella del mare”,”Ballo delle debuttanti” e sfilate di alta moda nazionale e internazionale con stilisti del calibro di Versace o Pignatelli.

Da anni fa parte di un gruppo di truccatori che, a titolo di volontariato, mettono a disposizione la propria professionalità per eventi quali le sfilate di alta moda “inclusiva”, organizzate dalla Fondazione “Vertical”, fondata da Fabrizio e Giulia Bartoccioni, che si occupa di sostenere la ricerca sulle lesioni al midollo spinale. Margy, ricordando di essere stata un’infermiera professionale, si è specializzata negli anni anche in estetica “oncologica”, donando a donne malate di cancro trattamenti di trucco al viso.

La nuova struttura del centro benessere firmato Margy, in via Federico De Roberto 66/A, all’ingresso della città, è stata concepita per rispettare tutte le più recenti normative anti-Covid, tra cui un sistema di aspirazione continua per il ricircolo dell’aria.

ARTICOLO PUBBLIRED