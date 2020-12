Primo piano Augusta, l’associazione Icob lancia il “modellismo in vetrina” per le festività natalizie di

AUGUSTA – Inaugurata ieri pomeriggio nel giorno della festa dell’Immacolata, martedì 8 dicembre, l’iniziativa “Modellismo in vetrina“. L’associazione culturale “Icob” ha ideato una mostra itinerante, compatibile con le misure governative anti-Covid, allo scopo di “invogliare piacevoli camminate nel centro storico della nostra città e nel contempo ammirare numerosi e particolari modellini in scala, tra cui: auto d’epoca, rally, elaborate, Formula 1, aerei, treni, moto da competizione e da cross“.

Le collezioni sono esposte nelle vetrine del centro storico, insistenti su via Principe Umberto ma anche su via Megara, grazie alla collaborazione dei commercianti che hanno “accolto con entusiasmo l’idea di un progetto pilota qualche mese fa, mettendo a disposizione spazi in vetrina per la realizzazione dell’evento“, come rende noto l’associazione.

La mostra itinerante, che si concluderà domenica 10 gennaio, fa parte del cartellone comunale delle festività natalizie dal titolo ”Natale 2.0 – La tradizione sul web”, presentato alla stampa in municipio lo scorso lunedì sera.

Qui di seguito i nomi dei collezionisti e amatori che hanno allestito le esposizioni: Livio Spanò, Francesco Micieli, Antonio Passanisi, Fiorenzo Fiorenza, Andrea Pergolizzi, Massimo De Riggi, Alessandro D’Oscini.

“L’associazione Icob conta con quest’iniziativa di contribuire a rivitalizzare il centro storico – si conclude nella nota dell’associazione – e nello stesso tempo comprendere la bontà del fine di sfruttarne le potenzialità negli anni a seguire. L’evento può essere seguito su facebook alla pagina Icob Augusta“.