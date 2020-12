Primo piano Augusta, si riaccende la fontana del milite ignoto. Prove tecniche di inaugurazione di

AUGUSTA – Si riaccende la fontana ornamentale del monumento ai Caduti, comunemente nota come fontana del Milite ignoto. È la sera di lunedì 7 dicembre e si tratta di prove tecniche in vista dell’inaugurazione in programma la mattina di domenica 20, alle ore 10,30, alla presenza di autorità civili e militari.

L’acqua tornerà infatti a zampillare, dopo circa sette anni di “stop” per problematiche idrauliche, grazie alla benefica iniziativa della fraternita della Misericordia di Augusta, che ha messo a disposizione tecnici e materiale.

All’inaugurazione, insieme agli esponenti della neo amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Di Mare, ci sarà il contrammiraglio Andrea Cottini, comandante marittimo Sicilia, in quanto verrà allocata accanto al monumento ai Caduti un’ancora, dono del Comando Marisicilia a simboleggiare il legame con la città di Augusta. La Marina militare, peraltro, si è fatta carico di dotare di illuminazione, dopo averlo restaurato lo scorso luglio, il monumento ai Caduti del mare nella piazzola antistante al Rivellino.

Per l’occasione del 20 dicembre, l’amministrazione ha invitato la cittadinanza “a portare giocattoli e beni di prima necessità da distribuire ai bambini e alle famiglie indigenti“, distribuzione che sarà assicurata per il tramite delle parrocchie.