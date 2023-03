Primo piano Augusta, l’asta di San Giuseppe diventata tradizione anche a scuola di

AUGUSTA – Pochi giorni prima della storica asta di San Giuseppe in via Garibaldi, svolta nel giorno della ricorrenza del santo patriarca, l’istituto comprensivo “Domenico Costa” ha rinnovato una tradizione ormai decennale per la scuola, che è la simulazione dell’asta con il banditore “ufficiale”.

Introdotta dall’ex dirigente scolastico Michele Accolla, la simulazione dell’asta di San Giuseppe al “Costa”, è tornata dopo la sospensione imposta dalla pandemia di Covid-19. Già dalle prime ore del mattino, le aule hanno iniziato ad avere il profumo del cudduruni appena sfornato e del torrone di mandorle e zucchero. Due momenti distinti, uno al Polivalente e uno al plesso centrale, insistenti tra piazza Unità d’Italia e via Di Vittorio, per rendere tutti gli alunni partecipi e protagonisti come poi avvenuto per gli adulti nel tardo pomeriggio del 19 marzo dinanzi alla chiesa confraternale di San Giuseppe.

Una voce graffiante e imponente quella del banditore, o vanniaturi per dirla in lingua siciliana. L’originale voce dell’asta di San Giuseppe, don Pippo (alias Pippo Passanisi) con abiti storici, ha guidato gli alunni in una simulata maratona di offerte. “Cento euro e na uci, e du uci…“, così la conta in attesa di eventuali rilanci ha generato negli alunni mani alzate sempre più in alto ed entusiasmo crescente.

Un successo già annunciato, portato avanti anche dai genitori, con la presidente del consiglio di istituto Lucia Russo capofila. Una rinnovata iniziativa che la dirigente scolastica Valentina Lombardo commenta così: “Un felice ritorno di un appuntamento che gli alunni e le famiglie attendono con gioia, un momento prezioso per la nostra comunità che sempre deve coltivare l’amore per le tradizioni, un modo per fare aggregazione per sentirsi sempre più cittadini augustani“.