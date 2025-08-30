Primo piano Augusta, lavori Enel sul lungomare Rossini-Granatello: senso unico e divieti di sosta dal 1° settembre di

AUGUSTA – Nuove modifiche alla viabilità interesseranno a partire dal lunedì 1 settembre il lungomare Rossini-Granatello, per consentire i lavori di potenziamento e ammodernamento della rete elettrica. La società Cebat, incaricata da Enel, proseguirà infatti con le lavorazioni per la posa in opera di cavi e infrastrutture di ultima generazione, con l’obiettivo dichiarato di migliorare la stabilità e la capacità di alimentazione della città.

A supporto dei cantieri, sono state emesse diverse ordinanze di polizia municipale.

Il provvedimento più significativo riguarda il tratto più a est del lungomare Rossini-Granatello, dove nelle settimane scorse sono stati completati i lavori, eseguiti nelle ore notturne, tra il varco di ingresso dei cosiddetti lidi della Marina militare a Punta Izzo e la strada di accesso all’ospedale “Muscatello” (vedi foto di copertina).

Lavori che proseguiranno nel tratto tra la strada di accesso all’ospedale e via delle Saline, dove da lunedì 1° settembre a martedì 30 settembre, dalle ore 7 alle 18, è istituito un restringimento temporaneo della carreggiata con l’introduzione del senso unico di marcia in direzione ovest-est (verso l’ospedale). A “fine lavorazioni giornaliere“, pertanto quotidianamente, il tratto interessato dovrà essere “ripristinato a regola d’arte e bitumato” per garantire il transito veicolare in condizioni di sicurezza.

Il traffico veicolare proveniente da via Sant’Elena verso il lungomare Rossini-Granatello in direzione ovest (via delle Saline) sarà dirottato, tramite apposita segnaletica, su via Aldo Moro (contrada Scardina).

I lavori riguarderanno contemporaneamente anche il tratto iniziale del lungomare Rossini, dall’intersezione con via Lavaggi, tant’è che viene istituto il divieto di sosta con rimozione forzata, valido dalle ore 6 alle 18, a partire da lunedì 1° settembre e per un periodo di 50 giorni, e in particolare sul lungomare Rossini nel tratto tra via Lavaggi e via Montello e in via Lavaggi dal civico 4 al 7.

Un ulteriore provvedimento è invece propedeutico al ripristino della sede stradale a seguito di precedenti lavori di posa in opera di cavi Enel. Per l’intera via Pio La Torre viene disposto il divieto di sosta su entrambi i lati, con rimozione forzata, sempre dalle ore 6 alle 18 a partire da lunedì 1° settembre ma per la durata di 10 giorni. In un tratto contiguo, sulla ex strada provinciale 1 Augusta-Brucoli tra la rotatoria di viale America e l’ingresso della caserma dei Vigili del fuoco, è istituito nello stesso arco temporale un restringimento di carreggiata.