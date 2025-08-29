Primo piano Augusta, ritrovati per caso 4 kg di presumibile cocaina sul ciglio della strada di

AUGUSTA – Ritrovamento sospetto e sequestro nella notte da parte della Guardia costiera di Augusta, nel corso del pattugliamento lungo la strada statale 114 “Orientale sicula”, l’area più a nord del territorio comunale, sotto il coordinamento della Direzione marittima di Catania.

Un’autopattuglia della Guardia costiera ha notato la presenza di “quattro involucri sul ciglio della strada, al di là del guardrail“.

Considerata la “natura sospetta delle confezioni“, i militari hanno provveduto al recupero e, una volta aperte, hanno rinvenuto al loro interno una “sostanza solida di colore bianco, riconducibile alla cocaina“.

Il materiale è stato immediatamente posto sotto sequestro e trasferito al Comando della Capitaneria di porto di Augusta. Qui, stamani, il personale ha effettuato una formale pesatura delle confezioni, ognuna di circa un chilogrammo (per un totale di 4,276 kg), e informato l’autorità giudiziaria competente.