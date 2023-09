Primo piano Augusta, l’ex sindacalista Munafò consulente del sindaco e ora anche dei forzisti siracusani di

AUGUSTA – L’ex segretario generale della Uil per Siracusa-Ragusa-Gela, l’augustano Stefano Munafò è stato nominato dal coordinatore provinciale di Forza Italia, Corrado Bonfanti, consulente del partito sui temi inerenti alle aree industriali e portuali della provincia.

Chiuse la sua esperienza con la Uil nell’estate del 2019, mentre oggi, prossimo al compimento dei 77 anni d’età, riceve la nuova nomina politica, dopo quella formalizzata dal sindaco Giuseppe Di Mare, lo scorso 26 aprile, quando il primo cittadino di Augusta gli ha conferito l’incarico di consulente a titolo gratuito “al fine di coadiuvare il sindaco – si legge nella determina di allora – nell’espletamento delle sue funzioni in materia di depurazione“.

“La scelta della tua onorevole persona è frutto non solo di pluriennale conoscenza diretta e personale apprezzamento per l’attività sindacale egregiamente svolta per numerosi lustri – scrive Bonfanti nella lettera di nomina – ma soprattutto per la tua approfondita conoscenza delle tematiche delle quali ti occuperai sia in termini di rapporti datoriali che di ripercussioni economiche e sociali“.

Munafò non è nuovo alla politica, avendo già esordito alle scorse elezioni amministrative nella qualità di assessore designato dal candidato sindaco Pippo Gulino, poi sconfitto al ballottaggio proprio da Di Mare.