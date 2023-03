Primo piano Augusta, liceali “Megara” alla scoperta di attività e professionalità dell’Autorità di sistema portuale di

AUGUSTA – Una classe quarta (sezione C) del Liceo scientifico del “Megara” ha di recente completato un interessante Pcto, cioè un percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro), che ha proiettato alcune classi di liceali in particolare nel porto Megarese, conoscendo attività, professionalità e potenzialità dell’Autorità di sistema portuale (Adsp) del mare di Sicilia orientale, con i porti di Augusta, Catania e Pozzallo. Il Pcto è stato reso possibile dalla convenzione siglata tra il dirigente scolastico Renato Santoro e il presidente dell’Adsp, Francesco Di Sarcina.

Il progetto proposto dalla docente Francesca Scatà, tutor per la scuola, è stato modulato di concerto con il tutor interno per l’Adsp, Massimo Scatà, che ne ha coordinato i tempi e tutti i relatori che si sono messi a disposizione degli studenti. Il programma, inoltre, ha inteso ricalcare il tema di “Scolarità e mercato del lavoro”, uno dei tre punti elencati e connessi nel “Codice di buone pratiche per l’integrazione sociale dei porti”, pubblicato da Espo (European sea ports organisation).

Gli studenti, durante le sei intense giornate del Pcto, sono stati accolti nella sede dell’Adsp sita a Punta Cugno, mentre una giornata è stata dedicata alla visita del porto di Catania, in cui ricade la sede dell’ufficio territoriale. Il programma ha avuto inizio trattando la normativa di riferimento, i compiti dell’Adsp (indirizzo, programmazione, affidamento e controllo, amministrazione, promozione), gli organi che governano l’Autorità di sistema portuale, quindi la natura e funzione del porto di Augusta, inserito nella rete Ten-T “core” network come Porto strategico per l’Unione europea, nonché del porto “comprehensive” di Catania con vocazione prevalentemente turistico-crocieristica e di traffico Ro-Ro, ma che ospita anche traffico container, mentre il neo acquisito porto di Pozzallo con la sua posizione ottimale verso Malta è interessato da un traffico di navi passeggeri e mercantili.

Al momento dell’introduzione per l’avvio ai lavori e per un saluto, è intervenuto il segretario generale dell’Adsp, Attilio Montalto. A seguire, ha argomentato sul quadro d’insieme delle mappe dei corridoi di trasporti europei Alessandra Lombardo, soffermandosi, in particolare, sul corridoio “Scandinavian-Mediterranean”, nel quale ricade l’Adsp del mare di Sicilia orientale, offrendo altresì una panoramica sui vantaggi delle Zes (Zone economiche speciali). Altri aspetti attenzionati sono stati quelli dei programmi informatici gestionali in uso o di monitoraggio, come “Marine traffic live ships map” o “Gestione Demanio”, quest’ultimo visionato insieme a Sebastiano Blandino e a Chiara Tyrolt, soffermandosi sulle procedure di istruttorie per le concessioni demaniali.

Mentre, il modello per la security del porto, ovvero un sistema di Sicurezza integrata avanzata (Sia), basato su piattaforme tecnologiche aperte è stato largamente trattato dal responsabile Francesco Vinci e, durante la vista al porto di Catania, meglio compreso nella sue dinamiche operative descritte in loco dal referente Francesco Russotto.

La visita al porto di Catania è stata occasione per osservare l’attività di un concessionario che vi opera: accompagnati dalla responsabile comunicazione dell’Adsp, Ilaria Tomasi, gli studenti sono stati ospitati presso gli uffici della compagnia di navigazione “Grimaldi Lines“. Qui hanno potuto apprendere come si svolgono le attività di imbarco e sbarco dei mezzi sui traghetti e la differenza fra Ro-Ro e Ro-Pax, acquisendo nozioni di transhipment e di rotte.

A completamento del programma del Pcto, la presentazione dei progetti “green” per rendere i porti di Augusta e Catania più sostenibili, e tra questi il progetto “Smart port”: pensiline fotovoltaiche, efficientamento energetico degli edifici in area portuale. Poi, argomenti trattati da Fausto Polonio sono stati l’anticorruzione e la trasparenza, nonché l’importanza del Piano integrato di attività e organizzazione, quindi Salvatore Zito è intervenuto sui processi di carattere amministrativo con attenzione all’espletamento delle gare pubbliche.

Al termine del programma, è stata prevista una visita al porto di Augusta con osservazione delle opere messe in atto per l’ampliamento dei piazzali, il raccordo ferroviario, il rifiorimento e ripristino statico della diga foranea e le attività in essere di alcuni operatori portuali.