Eventi Brucoli in festa per la sagra del pesce, gran finale con folk e dj set di

AUGUSTA – Spettacolo, degustazioni e partecipazione, nonostante il vento, alla serata del sabato (30 agosto) della seconda edizione della “Sagra del pesce di Brucoli borgo marinaro“, che ieri ha avuto il via in piazza del Castello aragonese.

Dopo il seminario del venerdì pomeriggio (29 agosto) sulla storia e la tradizione marinara di Brucoli (qui il videoreel), frazione di Augusta, protagoniste nel weekend le soluzioni gastronomiche a base di pesce proposte da cinque diverse postazioni, ognuna con la sua specialità.

Sul palco, in apertura di serata, l’amministrazione comunale rappresentata dal sindaco Giuseppe Di Mare e dall’assessore Rosa Greco, e organizzazione, con il responsabile della sagra Marco Lo Carmine, introdotti dal giornalista Pippo Cascio.

Artisti di strada immancabili, già ieri con la coinvolgente esibizione musicale di Lara Grace, con la giocoleria e la danza dei fuochi rispettivamente di Valerie Bla Bla e Marilene, seguiti dalla tribute band dei Pooh “Passaporto per le stelle“.

Questa domenica sera, 31 agosto, lo spettacolo prosegue con il gruppo Augustafolk, guidato da Orazio Gianino, e il dJ set di Nicoletta.