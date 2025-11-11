Augusta, l’Uas presenta “Il grande comandamento” di Simona Lo Iacono
AUGUSTA – La sezione di Siracusa-Augusta dell’Unione avvocatura siciliana (Uas), nell’ambito del progetto “Dialoghi tra avvocatura e cultura”, sabato 15 novembre alle ore 17, nel salone di rappresentanza “Rocco Chinnici” del palazzo di città, presenterà Il grande comandamento, l’ultimo libro di Simona Lo Iacono, scrittrice-magistrato siracusana.
Si tratta di un racconto breve, edito dalla casa editrice Apalòs, che narra di un amore impossibile, quello tra una donna siracusana cristiana e un giovane ebreo, sullo sfondo dell’editto di espulsione del 1482 degli ebrei dalla Sicilia. Una storia che potrebbe benissimo essere ambientata anche al tempo dell’oggi in tante parti del mondo.
Dopo i saluti di Saria Lanteri e Silvio Aparo per l’associazione forense organizzatrice, dialogherà con l’autrice Salvatore Amato, già docente ordinario di Filosofia del diritto nel dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Catania.