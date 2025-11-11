Primo piano Nuoto paralimpico regionale, l’Asd Il Faro di Augusta chiude vicecampione in acque libere e 4ª in vasca di

di Sebastiano Salemi

AUGUSTA – La piscina comunale della vicina Melilli è stata teatro, la scorsa domenica mattina, della fase finale del campionato regionale Finp di nuoto paralimpico indoor, organizzata dalla società Asd Il Faro onlus di Augusta e dedicata alla memoria di Salvo Fichera, il volontario augustano deceduto il 27 settembre nel corso di una gara federale di nuoto in acque libere.

Alla kermesse sportiva hanno partecipato 9 società provenienti da tutta l’isola. La manifestazione si è svolta all’insegna del divertimento, dell’amicizia e di un sano agonismo. Ottime prestazioni sono arrivate dagli atleti della società organizzatrice, con ben 14 medaglie, coronate dal record italiano di categoria nei 50 dorso S4 ottenuto dall’emergente Martino Amitrano, che ha fatto fermare il cronometro sui 2 minuti 51 secondi e 40 centesimi.

Al termine delle gare si sono svolte le premiazioni del campionato circuito acque libere e del campionato indoor. Nel circuito acque libere, la società Asd Il Faro onlus presieduta dall’augustano Giovanni Spadaro si è piazzata al 2° posto alle spalle della 4Spa Sport Ssd di Aci Castello e precedendo l’Asd Life onlus di Acireale. Per quanto riguarda il campionato indoor, la società di casa ha centrato un ottimo 4° posto, mentre è terza classificata l’Asd Il Sottomarino di Caltanissetta, seconda la 4Spa Sport Ssd e neo campione regionale la Delfini blu Ssd di Palermo.

“Un doveroso e sincero ringraziamento – commenta soddisfatto il presidente Giovanni Spadaro – va a quanti si sono spesi per la splendida organizzazione dell’evento, agli atleti tutti, ai tecnici, alle famiglie e ai volontari. Inoltre un ringraziamento particolare al Comune di Melilli che ci ha ancora una volta ospitato e all’Assemblea regionale siciliana che ci ha supportato economicamente. Infine si ringrazia la Finp Sicilia per il grande impegno e dedizione a sostegno di tutto il movimento natatorio paralimpico siciliano”.

