Primo piano Augusta, Luigi Tabita nella Medea di Tiezzi al Teatro greco. “È come la chiamata in nazionale” di

AUGUSTA – L’attore augustano Luigi Tabita sarà in scena al Teatro greco di Siracusa, nella “Medea” di Euripide, con il ruolo di Egeo, re mitologico di Atene, in questa tragedia di passaggio per Corinto.

Lo ha voluto Federico Tiezzi, regista di origini aretine già al Teatro greco con “Ifigenia in Aulide” nel 2015, che quest’anno firma la nuova regia del capolavoro di Euripide per la 58ª stagione delle rappresentazioni classiche organizzate dalla Fondazione Inda. Il programma è stato presentato stamani in una conferenza stampa, che ha visto l’esordio della nuova sovrintendente dell’Inda, Valeria Told, a Palazzo Greco nel capoluogo aretuseo.

A margine della conferenza stampa, prima di rituffarsi nelle prove, Tabita ci ha confidato: “Sono emozionato di tornare per la terza volta a recitare al Teatro greco, un posto magico e di grande responsabilità per chi come me fa questo mestiere, infatti è come essere chiamati a giocare in nazionale! – ammette ridendo – Ringrazio fortemente il maestro Federico Tiezzi per avermi scelto e affidato questo ruolo poetico all’interno della tragedia. Abbiamo iniziato da una settimana le prove con una compagnia strepitosa capitanata dalla protagonista Laura Marinoni“.

“Egeo, re di Atene, affronta, secondo il testo, il tema della sterilità e la voglia di avere dei figli – ricorda l’attore augustano, che ha l’occasione di interpretare il personaggio mitologico – Il maestro ne ha però fatto un momento di rottura del tragico, un incontro con la protagonista quasi surreale e onirico, come a far respirare il pubblico e prepararlo a quel climax ascendente che porterà Medea a macchiarsi di nuovi omicidi“.

Il regista, stamani, ha fornito la sua personale visione della celeberrima tragedia euripidea: “Ho impostato la tragedia non come una rappresaglia individuale ma come uno scontro fra due diverse concezioni della forza. Uno scontro fra una società arcaica e una società post industriale. Tra Ordine e Disordine. Medea è un campo di forze, dove si scontrano due modalità della violenza“.

La “Medea” debutterà venerdì 12 maggio e resterà in scena fino a sabato 24 giugno.

(Nella foto di copertina: Luigi Tabita tra il pubblico della conferenza stampa dell’Inda di presentazione della stagione 2023)