Primo piano Augusta, lungomare Jonio sarà chiuso 3 giorni per lavori di

AUGUSTA – Nuovi lavori sul lungomare Jonio, la strada urbana che collega piazza delle Grazie al viadotto Federico II, un anno e un mese dopo i lavori di sistemazione inaugurati dall’amministrazione comunale.

La strada, arteria anche di protezione civile per lasciare l’Isola, sarà interdetta alla circolazione e alla sosta, con rimozione forzata, dalle ore 7 di martedì 13 alle ore 18 di giovedì 15 maggio per lavori di “rifacimento di asfaltatura carreggiata ad opera della ditta Ing. Due srl“, come si apprende da un’ordinanza di polizia municipale. È prevista una deroga per i veicoli che si recano al porticciolo turistico privato.

Secondo la segnaletica verticale, però, l’arco temporale dei lavori sarebbe anticipato di un giorno, da lunedì 12 a mercoledì 14 maggio.

Le opere di manutenzione straordinaria realizzate nel marzo 2024, dal rifacimento del manto stradale, all’allargamento della curva a ridosso della piazza con l’installazione del guard rail, costarono circa 45mila euro, finanziate da misure compensative di carattere ambientale e territoriale per autorizzazioni concesse a impianti alimentati da fonti rinnovabili.