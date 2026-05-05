Primo piano Augusta, campo “Fontana” al via con gestione provvisoria del Comune fino a settembre di

AUGUSTA – Via libera della giunta comunale alla gestione provvisoria del riqualificato campo sportivo “Fontana”, almeno per i prossimi cinque mesi, nelle more dell’approvazione del regolamento definitivo che spetterà al prossimo consiglio comunale dopo le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. L’esecutivo guidato dal sindaco Giuseppe Di Mare ha deliberato oggi le modalità transitorie di utilizzo dell’impianto sportivo, riaperto al pubblico dopo quasi ventuno anni di chiusura, con l’obiettivo di consentirne l’immediata fruizione da parte della collettività in attesa della disciplina organica per l’assegnazione e la gestione.

MESSAGGIO POLITICO AUTOGESTITO

Si tratta di una soluzione ponte fino al 30 settembre 2026, quindi, per consentire l’avvio delle attività sportive e dell’utilizzo pubblico della struttura senza attendere i tempi tecnici del nuovo consiglio comunale, “eventualmente prorogabile – si legge nella delibera di giunta – per non più di 90 giorni in funzione del procedimento di definizione della gestione definitiva“.

In via provvisoria, il campo sportivo “Fontana” sarà gestito direttamente dal Comune e aperto alla cittadinanza in forma libera e gratuita, salvo maltempo, il mercoledì dalle ore 16 alle 19 e il sabato dalle 8,30 alle 11,30, ma in queste fasce non sarà consentito l’uso degli spogliatoi né del rettangolo di gioco in erba sintetica per gare o attività sportive. Negli altri giorni e orari l’impianto potrà essere concesso a pagamento, di mattina ore 9-12 o di pomeriggio ore 16-19, con priorità ai soggetti con sede ad Augusta e copertura assicurativa, tra federazioni, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, gruppi scolastici, associazioni di volontariato e gruppi spontanei.

L’utilizzo oneroso sarà subordinato a prenotazione formale indirizzata al sindaco, con ricevuta di pagamento ed elenco di almeno 15 partecipanti: il corrispettivo è fissato in 200 euro per un massimo di tre ore di utilizzo dell’intero impianto, comprensivo di spogliatoi e tribuna, e in 50 euro per l’uso della sola pista di atletica per lo stesso arco temporale. Il “Fontana” potrà inoltre essere utilizzato, con modalità da definire di volta in volta, per eventi patrocinati dal Comune o richiesti dalle scuole pubbliche cittadine.

Il campo sportivo era stato riconsegnato formalmente al Comune lo scorso 29 gennaio, nel corso di una cerimonia pubblica (vedi foto di repertorio in copertina), dalla struttura del Commissario unico per la bonifica delle discariche, guidata dal generale dei carabinieri Giuseppe Vadalà, affiancato dal subcommissario, tenente colonnello Aldo Papotto. La struttura commissariale aveva curato l’intervento di messa in sicurezza permanente del sito attraverso un articolato sistema di copertura impermeabile, il cosiddetto capping, realizzato per isolare le ceneri di pirite presenti nel sottosuolo e consentire la successiva realizzazione dell’impianto sportivo con campo da calcio e pista di atletica leggera.

Un primo passaggio formale verso la piena riapertura si è poi registrato il 18 aprile scorso, con l’inaugurazione ufficiale dell’impianto dopo l’acquisizione del certificato di collaudo statico, redatto il 7 aprile, e del verbale di consegna anticipata delle opere del 16 aprile, atti ritenuti presupposto necessario per l’utilizzo pubblico della struttura.