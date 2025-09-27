Primo piano Augusta, malore fatale in acqua all’evento di nuoto paralimpico: muore guida augustana di

AUGUSTA – Tragedia nel corso dell’ultima gara promozionale, sulla distanza di 500 metri, nell’ambito della finale del campionato regionale di nuoto paralimpico in acque libere Finp Sicilia in programma questo sabato mattina nello specchio acqueo antistante al lido Crdd della Marina militare, nei pressi di Punta Izzo, meglio conosciuto come “lido operai”.

Un pensionato augustano, S.F., poco più che sessantenne, che stava partecipando in qualità di guida in acqua per un nuotatore non vedente di una società catanese, ha accusato un malore improvviso dopo alcune bracciate.

È stato immediatamente soccorso dal medico e dal personale sanitario presenti con l’ambulanza per la manifestazione sportiva. L’uomo è stato trasportato d’urgenza al vicino ospedale “Muscatello”, dove purtroppo non c’è stato nulla da fare dichiarandone il decesso.

