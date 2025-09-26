Primo piano Nuoto paralimpico in acque libere, ad Augusta la finale del campionato regionale di

di Sebastiano Salemi

AUGUSTA – Lo specchio acqueo antistante al lido Crdd della Marina militare nei pressi di Punta Izzo, meglio conosciuto come “lido operai”, ospiterà domani, sabato 27 settembre, la finale del Campionato regionale di nuoto paralimpico in acque libere, valevole anche come meeting interregionale.

La manifestazione sportiva è organizzata dalla Asd Il Faro onlus di Augusta, in collaborazione con la delegazione Sicilia della Federazione italiana nuoto paralimpico (Finp Sicilia).

“È la prima volta che una manifestazione a carattere interregionale si svolge ad Augusta – commenta, con orgoglio e soddisfazione, il presidente della società ospitante Giovanni Spadaro – Questa è una occasione importantissima, perché grazie alla Marina militare siamo riusciti a portare il nuoto paralimpico per la prima volta nella nostra città. Infatti noi abbiamo già organizzato i campionati regionali di nuoto in piscina (a Melilli), ma mai ad Augusta, per mancanza di una struttura omologata. Quindi ringrazio ancora una volta il comando della Marina militare per averci dato la disponibilità dei lidi per svolgere la finale“.

Le gare saranno valide anche come meeting interregionale, denominato per l’occasione “Punta Izzo”, partecipando paratleti provenienti non solo da tutta la Sicilia, ma anche da Calabria e Basilicata.

“Ringrazio tutti coloro che ci hanno sostenuto per la realizzazione di questo evento: Sonatrach, Baps, Buzzi Unicem, Città della notte. Un ringraziamento particolare a coloro che ci hanno collaborato logisticamente: la “Guardia costiera ausiliaria”, il Club Nautico, l’associazione “Genitori e figli”. Senza il loro aiuto non avremmo potuto realizzare questa giornata“, aggiunge Spadaro. “Mi auguro che questo meeting – conclude – abbia un seguito anche negli anni a venire“.

Il programma della manifestazione prevede: alle ore 8,30 ritrovo campo di gara; alle 9 riunione tecnica; alle 9,30 partenza 1.500 metri e partenza 3.000 metri; alle 11,30 partenza 500 metri; alle 13 cerimonia di premiazione.

La società di casa schiererà gli atleti di punta: Vito De Siato (3.000 metri), Rosa Maria Schinocca (1.500 metri), Giuseppe D’Antonio e Jennifer Tavano (500 metri). A seguirli gli istruttori Giovanna Capuano, Floriana Dursi e Maria Grazia Fiamingo.

(Nella foto di repertorio in copertina: recente gara Finp Sicilia)