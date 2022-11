Primo piano Augusta-Malta, acquistano natanti con denaro contante: sanzionati dalla Gdf di

AUGUSTA – Sanzioni e sequestri amministrativi per “numerose violazioni della normativa valutaria e doganale” eseguiti dalla locale compagnia della Guardia di finanza, nell’ambito di controlli all’interno del porto commerciale di Augusta svolti unitamente a personale dell’Agenzia accise dogane e monopoli. In particolare sulla rotta Augusta-Malta con catamarano veloce, cessata nel settembre scorso, sono stati scoperti alcuni “trasferimenti illeciti di denaro contante” complessivamente pari a circa 52mila euro.

Sulla suddetta rotta, i controlli delle Fiamme gialle hanno interessato tra maggio e settembre oltre 5.600 passeggeri e 1.800 mezzi di trasporto. Sono stati individuati “diversi soggetti che trasportavano natanti da diporto di varia tipologia, acquistati da privati o da operatori commerciali con pagamento in denaro contante, in violazione dell’attuale limite imposto dalla normativa“. In “alcuni casi“, secondo quanto accertato dal personale operante, si è trattato di gommoni o natanti in vetroresina per i quali erano state corrisposte anche cifre intorno a 17mila euro in denaro contante. A carico degli acquirenti sono stati elevati verbali per violazione della normativa antiriciclaggio e, nelle fattispecie, della limitazione all’uso del contante (divieto di trasferimento di contante superiore a 2.000 euro), che prevedono una sanzione pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro.

Nel corso di ulteriori accertamenti, svolti a bordo di navi mercantili, sono stati individuati soggetti di nazionalità straniera che detenevano tabacchi lavorati esteri non dichiarati ai sensi del Testo unico delle leggi doganali. In tali occasioni, i finanzieri di Augusta hanno proceduto al sequestro amministrativo di complessivamente circa 40 “stecche” di sigarette, detenute in violazione della menzionata normativa.

L’intensificazione dei controlli di merci e passeggeri nelle aree portuali segue quanto disposto, ai fini di contrasto all’illegalità economico-finanziaria, dal Comando provinciale della Guardia di finanza, retto dal colonnello Lucio Vaccaro.

(Foto di copertina: generica)