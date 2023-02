Primo piano Augusta, maltempo, chiuse per allagamento alcune strade della Borgata. L’invito pomeridiano: “Restate a casa” di

AUGUSTA – Prime strade chiuse alla Borgata nel pomeriggio, a causa degli allagamenti da maltempo insistente ormai da oltre ventiquattr’ore, con allerta meteo regionale di livello “rosso”.

Se per gli automobilisti non si erano registrati disagi nella mattinata, le criticità si sono manifestate nel pomeriggio, generando “disagi diffusi alla viabilità” per cui “prestare massima attenzione“.

Sono state temporaneamente chiuse al traffico, da personale coordinato dal Coc (Centro operativo comunale), via Federico De Roberto e via delle Saline (vedi foto di copertina). Resta interdetta via Mocenigo, al Paradiso, dove la mareggiata sul lungomare ha contribuito fin dalla mattina a innalzare il livello delle acque meteoriche sulla sede stradale. Anche piazza Fontana, in prossimità della rotatoria di viale America, presenta una situazione tale da suggerire di prestare particolare attenzione.

“Condizioni meteo in forte peggioramento, si invita la cittadinanza a restare a casa“, è l’appello divulgato dal Comune insieme all’aggiornamento delle ore 17,45 circa.