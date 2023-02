Primo piano Augusta, la Fratres supera i mille donatori attivi di sangue di

AUGUSTA – La Fratres di Augusta rende noto il bilancio dell’anno trascorso (2022), con numeri che testimoniano come ad Augusta si stia radicando la cultura della donazione del sangue, anche grazie al lavoro dell’associazione che ha di recente festeggiato i 38 anni di attività nel territorio.

Il numero totale dei soci al 31 dicembre scorso è di 1.041 unità, di cui 1.013 sono stati donatori di sangue attivi nel 2022. Superata quindi la soglia psicologica dei mille, facendo segnare un ulteriore passo avanti rispetto al già lusinghiero dato di 975 donatori attivi dell’anno precedente. Complessivamente sono state effettuate 1.955 donazioni, altro dato record, di cui 1.420 di sangue intero e 535 di plasma.

“I risultati ottenuti ci rendono orgogliosi – riferisce il presidente della Fratres di Augusta, Luigi Nicosia – consapevoli che il vero merito va ad ognuno degli straordinari donatori, per l’affetto e senso di appartenenza che dimostrano nei confronti dell’associazione, per l’aiuto continuo gratuito e generoso che ci hanno dato consentendoci di raggiungere gli obiettivi prefissati dall’Asp“.

Nell’anno passato si sono registrate, altresì, diverse novità. Dall’aggiornamento delle attrezzature che vengono utilizzate durante le raccolte (saldatori, emoglobinometro, bilance, computer, software per l’interfacciamento delle bilance), ai servizi gratuiti offerti ai donatori quali visita cardiologica con Ecg e fornitura di integratori di ferro. Infatti nel 2022 il gruppo donatori ha assicurato 120 visite cardiologiche gratuite ai propri associati.

“Questo progetto – aggiunge Nicosia, in merito alle visite cardiologiche – ha consentito di scoprire alcune situazioni da attenzionare, a dimostrazione che l’attività di prevenzione della Fratres di Augusta è sempre più preziosa e più ampia“.

“Ringrazio il personale medico ed infermieristico del Centro trasfusionale dell’ospedale “Muscatello” di Augusta e della nostra Unità di raccolta per la collaborazione e competenza – conclude il presidente dell’associazione – I volontari che, con la loro fondamentale presenza, hanno svolto un prezioso lavoro di assistenza ai donatori. Tutto è stato possibile grazie alla disponibilità, alla continuità e all’impegno costante dei componenti del direttivo (nella foto di copertina, ndr). Un infinito grazie a donatrici e donatori per la generosità e per il vero spirito di volontariato gratuito che hanno dimostrato“.

Si ricorda che i donatori associati alla Fratres di Augusta possono donare tutti i giorni al Centro trasfusionale dell’ospedale “Muscatello” oppure la domenica quando previsto presso l’Unità di raccolta fissa della Fratres, moderna struttura che si trova alla Borgata in via Gramsci 15-17.