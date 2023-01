Primo piano Augusta, maltempo, prolungata allerta meteo “gialla” regionale di

AUGUSTA – Prolungata l’allerta meteo “gialla” per tutta la Sicilia, con fasi operative di “attenzione”, fino all’intera giornata di giovedì 26 gennaio. Lo comunica, con proprio avviso, il dipartimento regionale della Protezione civile.

Come da bollettino ufficiale, sono previste per giovedì precipitazioni piovose “sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori centro-occidentale e nord-orientali, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati deboli“. Possibilità di nevicate “in abbassamento fino a 800-1.000 metri con apporti al suolo generalmente moderati“. “Molto mossi il Tirreno e lo Ionio“, si legge ancora in merito alle previsioni meteo marine.

Ricordiamo che ad Augusta, nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 gennaio (dalla mezzanotte alle ore 6), verrà interrotta temporaneamente l’energia elettrica nell’intero territorio comunale, per lavori programmati. L’avviso di E-distribuzione, distributore locale del gruppo Enel, era stato diramato la scorsa settimana.

