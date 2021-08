Primo piano Augusta, maltrattamenti all’ex moglie, professionista finisce ai domiciliari di

AUGUSTA – Agenti delle volanti del locale commissariato di pubblica sicurezza hanno notificato la misura cautelare degli arresti domiciliari a un professionista di 54 anni, indagato per l’ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia a carico dell’ex moglie con la contestata aggravante di aver commesso i fatti in presenza dei figli minori.

L’uomo, al quale qualche giorno fa è stato notificato il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla ex moglie, avrebbe disatteso tale provvedimento, “minacciando e picchiando la donna“. Pertanto l’autorità giudiziaria di Siracusa ha disposto l’aggravamento della misura cautelare e l’uomo è stato posto ai domiciliari.

Secondo la ricostruzione investigativa, la donna, già dal 2017, sarebbe stata vittima di “continue vessazioni, insulti e violenze fisiche e morali” da parte del marito, che l’avrebbe accusata di rovinargli la reputazione sociale chiedendo la separazione. Per salvare le apparenze, l’uomo avrebbe continuato a convivere nella stessa abitazione “facendo leva sulle difficoltà economiche della donna“, “impossibilitata a mantenere sé e i tre figli“.

