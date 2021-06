Primo piano Augusta, mattinata di “follia” di un ventisettenne: sedato e infine denunciato di

AUGUSTA – Il giovane di 27 anni, originario di Avola, protagonista di una domenica mattina di “follia” tra contrada Cozzo Filonero e la Catania-Siracusa, è stato denunciato ieri dalla Polizia di Stato per le ipotesi di reato di minaccia, violenza e danneggiamento aggravati, anche perché avrebbe “agito senza conoscere le vittime e senza un motivo“.

Nella tarda mattinata di domenica scorsa, in contrada Cozzo Filonero, il giovane avrebbe dapprima aggredito per futili motivi una coppia di coniugi utilizzando una catena. Poi, tentando la fuga, ha investito diverse autovetture posteggiate, tra le quali quella della coppia e del figlio accorso in aiuto dei genitori.

Successivamente il ventisettenne avrebbe aggredito verbalmente un’altra coppia di anziani e, prima di scappare, ha sfondato il cancello di casa di questi ultimi, dietro il quale si trovava una donna di 64 anni che è stata travolta e refertata all’ospedale “Muscatello” di Augusta con 50 giorni di prognosi.

Il giovane ha fatto perdere le proprie tracce e gli agenti del commissariato di Avola hanno ritrovato l’autovettura in autostrada. Infine, si è presentato spontaneamente al pronto soccorso dell’ospedale “Di Maria” di Avola, dove è stato “sedato a causa dell’abuso di sostanze stupefacenti“.

(Foto di copertina: repertorio)