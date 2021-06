Primo piano Augusta, un’area di sgambamento cani in piazza Unità d’Italia: avviato iter amministrativo di

AUGUSTA – Il Comune ha avviato l’iter amministrativo per la realizzazione di un’area di sgambamento cani in piazza Unità d’Italia, alla Borgata. Lo si apprende dalla determina del responsabile del quarto settore Lavori pubblici, datata 18 giugno, con la quale è stato individuato l’ufficio di progettazione all’interno dell’amministrazione, quindi senza alcun onere aggiuntivo per l’Ente, che predisporrà il progetto.

Sarebbe la prima area pubblica individuata a tal fine nel territorio comunale. Sarà quindi l’assessore e vicesindaco Beniamino D’Augusta, che detiene anche la delega a Diritti e benessere degli animali, a seguire l’iter.

A sollecitare la realizzazione di uno sgambatoio per cani, in più occasioni (la prima volta a marzo di due anni fa), è stato Benedetto Giannotta, commissario comunale del partito Fiamma tricolore. “Apprendiamo, con grande soddisfazione, che l’amministrazione comunale ha accolto con una “determina” (n. 291 del 18.06.2021) la nostra proposta relativa alla creazione di un’area sgambatura cani in piazza Unità d’Italia – commenta in una nota inviata alla stampa – La nostra proposta, più volte avanzata all’Amministrazione passata e attuale (prot. 15913 del 13.03.2019, prot. 42881 del 24.07.2019, prot. 1176 del 08.01.2021) ed oggi accolta, sana una pesante mancanza, ovvero finalmente i tanti cittadini che vivono in compagnia di un cane, potranno crescere un animale certamente più sano, nel pieno rispetto dell’ambiente. Ci auguriamo non si perda altro tempo, affinché la struttura possa essere inaugurata al più presto“.

