Primo piano Augusta, mercato “del giovedì” a maggio: modifica date di

AUGUSTA – Si modificano due date a maggio del mercato settimanale “del giovedì” in via Buozzi, area individuata dall’amministrazione comunale per ospitare le giostre nell’ambito dei festeggiamenti in onore del patrono San Domenico.

L’ordinanza sindacale odierna sospende il mercato settimanale ambulante alla Borgata per la data di giovedì 23 maggio, vigilia della festa patronale. Inoltre, come già disposto con ordinanza sindacale firmata lo scorso 16 aprile, sarà anticipata a lunedì 13 maggio la data di giovedì 16 maggio.

La fiera mercatale si svolgerà regolarmente nei primi due giovedì del mese, 2 e 9 maggio, e nell’ultimo, 30 maggio.