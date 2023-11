Primo piano Augusta, meteo in peggioramento, l’allerta è “arancione” fino a giovedì 23 di

AUGUSTA – L’allerta meteo passa dal livello “giallo” al più critico “arancione“, su tutta la Sicilia orientale oltre che lungo la costa tirrenica dell’isola, a partire dal tardo pomeriggio di questo mercoledì 22 novembre e fino a domani, giovedì 23, quando comunque i temporali dovrebbero permanere soltanto sui settori orientali e l’intensità di venti e moto ondoso dovrebbe tendere ad attenuarsi.

Questa la sintesi dell’avviso per il rischio meteo-idrogeologico diramato nel pomeriggio dalla Protezione civile della Regione siciliana, determinando l’attivazione a carico degli enti locali di fasi operative definite di “preallarme“.

In Sicilia, nel tardo pomeriggio e nella notte tra questo mercoledì e giovedì sono previste precipitazioni “da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sui settori orientali ionici e meridionali, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sui restanti settori, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati“.

Temperature in “sensibile diminuzione“, venti “tendenti a forti nord-orientali sui settori interni, con tendenza a rinforzare in serata fino a burrasca“, mentre per la giornata di giovedì si prevedono “da forti a burrasca dai quadranti orientali, specie sui settori meridionali, in progressiva attenuazione“. Quanto ai mari, “molto mossi tutti i bacini“, mentre per la giornata di giovedì sarebbero “agitati il Tirreno occidentale, lo Stretto di Sicilia e localmente lo Ionio; generalmente mossi i restanti bacini, con moto ondoso in progressivo calo“.

(Foto di copertina: repertorio)