Primo piano Canottiere augustano premiato al Foro Italico tra i migliori atleti-studenti del 2023 di

AUGUSTA – È stato premiato a Roma, nel prestigioso salone d’onore del Coni al Foro Italico, il dodicenne canottiere augustano Flavio Spinali, tesserato con l’Asd Canottieri Club Nuoto Augusta.

Selezionato dal consiglio nazionale dell’Unvs (Unione nazionale veterani dello sport) nell’ambito della nona edizione del concorso “Con Unvs studenti sportivi… studenti vincenti“, su candidatura della sezione cittadina dell’Unvs presieduta da Jano Mazziotta, il giovanissimo augustano ha ricevuto uno dei sette premi nazionali riservati a studenti-atleti frequentanti la scuola media.

Il riconoscimento, consistente anche in un assegno di 500 euro, gli è stato consegnato lo scorso 15 novembre dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, dinanzi alla presidente nazionale dell’Unvs, Francesca Bardelli e ai propri familiari.

“La classifica nazionale del concorso, stilata in base ad una griglia che teneva conto di vari coefficienti, e le molte candidature hanno messo in rilievo gli aspetti per cui il premio è stato istituito: la capacità di coniugare il profitto scolastico alla pratica sportiva”, aveva anticipato Vincenzo Galoforo, presidente dell’Asd Canottieri Club Nuoto Augusta, alla notizia dell’assegnazione del premio.

“Auguriamo di vero cuore a Flavio – ha aggiunto Galoforo – che i suoi profitti scolastici, i suoi eccellenti risultati agonistici nello sport siano per lui solo un punto di partenza affinché continui, con maggiore impegno e tanto duro lavoro, a realizzare i suoi sogni nella vita, nello studio e infine anche nello sport, senza mettere un limite alle sue aspirazioni. Nella vita nulla è impossibile“.

Insieme al canottiere augustano Flavio Spinali, quarto premiato, i riconoscimenti per la categoria scuole medie sono andati a: Aurora Grossini da Arona (Novara) nella ginnastica acrobatica, risultata prima classificata, poi Michela Giraudo da Cuneo nel karate, Maria Chimento da Cosenza nel nuoto, Pietro Matli da Arona nello sci nordico, Alessandro Zuccaro da Carlentini (Siracusa) nel tiro a segno e Sofia Cristofori di Lucca nel pattinaggio artistico.

Mentre i sette premi per la categoria dedicata alle scuole superiori sono stati assegnati a: Jacopo Campoli di Imola (Bologna), primo classificato, che pratica il pattinaggio a rotelle, a seguire nell’ordine Gabriele Matli di Arona quale atleta di sci nordico, Michele Carollo da Cuneo nel biathlon, Emma Zaninetti da Arona nella ginnastica acrobatica, Rubina Silvestri da Arona nel kickboxing, Andrea Bozzi da Livorno nel karate, Fabiola Mellano Miraglio da Cuneo nel biathlon.

Infine, la classifica dei premiati tra gli studenti universitari ha assegnato il primo posto a Francesca Carnevale, candidata dalla sezione Unvs di Bra (Cuneo), che pratica il twirling.