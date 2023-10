Eventi Augusta, “Mistero bizantino”, oggi la presentazione del caso letterario firmato Madeddu di

AUGUSTA – Si terrà questo venerdì pomeriggio alle ore 18,30, nel salone di rappresentanza del Circolo Unione (ingresso da piazza Duomo 5), la presentazione del romanzo “La verità sepolta“, primo capitolo di un’annunciata trilogia, “Mistero bizantino“, del medico-scrittore siracusano Anselmo Madeddu (nella foto di repertorio in copertina).

A organizzare l’iniziativa pubblica è il Rotary club Augusta, presieduto da Concetta Messina, in collaborazione con lo stesso Circolo Unione e l’Archeoclub d’Italia sede di Augusta, presieduti rispettivamente da Alfredo Beneventano Del Bosco e Mariada Pansera.

Sarà la giornalista Laura Valvo, caposervizio delle pagine siracusane del quotidiano “La Sicilia”, a conversare con l’autore.

Madeddu è presidente dell’Ordine dei medici e dirigente dell’Asp di Siracusa, docente di Epidemiologia e di Management sanitario presso l’Università di Catania, noto anche quale fondatore del Registro Tumori. Essendo cultore di interessi storici e letterari, ha dato alle stampe numerosi libri ma il giallo storico “La verità sepolta”, edito da Algra editore, rappresenta il suo esordio nella narrativa.

Oggetto di questa sua opera letteraria l’oscuro assassinio dell’imperatore Costante II (668 d.C.), vittima di uno strano complotto a Siracusa, dove aveva trasferito la capitale dell’Impero romano d’Oriente per contrastare l’avanzata dell’Islam.

Per il critico letterario e d’arte Enzo Papa è già “un nuovo caso letterario“, nel solco tracciato dal celeberrimo “Il nome della rosa” di Umberto Eco. “Mistero bizantino, opera poderosa di erudizione e di celebrazione dell’intelligenza, ha tutte le carte in regola – ha scritto il prof. Papa lo scorso 9 agosto nella pagina culturale de “La Sicilia” – per essere considerata, senza presunzione, un nuovo caso letterario“.