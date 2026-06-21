Augusta, nasce la sezione cittadina dell’Istituto del Nastro Azzurro: Cesare Failla eletto presidente

AUGUSTA – Si costituisce ufficialmente ad Augusta la sezione locale dell’Istituto del Nastro Azzurro fra decorati al valor militare, storica istituzione nazionale impegnata nella custodia della memoria dei decorati al valor militare e nella promozione dei valori patriottici e civili legati al sacrificio e al servizio dello Stato.

Lo scorso 12 giugno, nella cornice del Circolo ufficiali della Marina militare “Vandone”, si è svolta l’assemblea dei soci chiamata a eleggere il primo presidente della neonata sezione cittadina e a definire le linee programmatiche delle future attività sul territorio.

Alla presenza del presidente della Federazione provinciale, Francesco Atanasio, e dopo gli adempimenti previsti dallo statuto dell’ente, l’assemblea ha eletto per acclamazione Cesare Failla, già commissario cittadino della costituenda sezione.

L’Istituto del Nastro Azzurro affonda le proprie radici nel primo dopoguerra. Costituito a Roma nel 1923 per iniziativa di decorati al valor militare guidati dalla medaglia d’oro Ettore Viola, venne successivamente eretto a ente morale con Regio decreto del 31 maggio 1928. Oggi rappresenta l’organizzazione associativa che riunisce i decorati al valor militare italiani e i loro familiari, mantenendo una struttura articolata in federazioni provinciali, sezioni e gruppi diffusi sull’intero territorio nazionale.

L’ente è parte del sistema delle associazioni combattentistiche e d’arma riconosciute a livello nazionale e svolge attività culturali, commemorative, divulgative e formative, rivolte in particolare alle giovani generazioni, affinché il ricordo delle vicende che hanno segnato la storia d’Italia non venga disperso.

Con la nascita della sezione augustana, l’Istituto rafforza la propria presenza nella provincia di Siracusa e si propone di diventare un punto di riferimento per la valorizzazione della memoria storica locale, anche in considerazione del profondo legame della città con le Forze armate e con la Marina militare.

“L’Istituto del Nastro Azzurro – ha evidenziato, attraverso una nota stampa, il neo presidente Cesare Failla – custodisce una tradizione ultracentenaria e ha tra i suoi compiti fondamentali la valorizzazione della memoria storica dei decorati al valor militare e la tutela dei segni del valore. La nuova sezione di Augusta nasce con l’obiettivo di mettere questo patrimonio ideale a disposizione della comunità, promuovendo iniziative culturali, storiche e sociali rivolte alla cittadinanza e ai giovani“.