Augusta, successo per la 14ª edizione di “Voci dal mondo”: tre formazioni corali nella chiesa di San Domenico

AUGUSTA – Si è svolta ieri sera nella chiesa di San Domenico la quattordicesima edizione di “Voci dal mondo”, tradizionale rassegna corale organizzata dalla Corale polifonica “Anthea Odes” di Augusta, presieduta da Giuseppe Di Gaetano.

L’appuntamento, ospitato alla vigilia della 32ª Festa della musica, edizione dedicata in Italia proprio alle corali, ha riunito tre formazioni che hanno proposto al pubblico repertori diversi per provenienza e stile.

Ad aprire la serata è stata la Corale polifonica “Anthea Odes”, diretta da Maria Grazia Morello, con un programma che ha spaziato dalla canzone italiana alla tradizione popolare e internazionale. A seguire si è esibito il Piccolo ensemble “Il Pentagramma” di Augusta, diretto da Carmela Caramagno, con la partecipazione del maestro Michele Salerno al violoncello, proponendo brani della tradizione africana, ebraica, religiosa e colonne sonore cinematografiche. Ha quindi concluso la parte dedicata alle singole formazioni la Corale polifonica “Jonia” di Giarre, diretta da Giuseppe Cristaudo, con un repertorio che ha incluso composizioni sacre e contemporanee, oltre ad arrangiamenti corali di celebri brani di Franco Battiato.

Momento conclusivo della manifestazione è stata l’esecuzione a cori riuniti del canto della tradizione siciliana E vui durmiti ancora, che ha visto tutte le formazioni esibirsi insieme.

Con una nota a margine dell’evento, gli organizzatori hanno ringraziato don Alfio Scapellato, rettore della chiesa ospitante, i coristi, i collaboratori, gli sponsor sostenitori dell’iniziativa, e hanno inteso rinnovare l’impegno della corale augustana, “contando soprattutto sulle proprie forze – sottolineano – e sul prezioso contributo dei partner privati“, nella promozione della cultura musicale sul territorio.