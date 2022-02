Primo piano Augusta, nasce squadra di triathlon con vocazione al turismo sportivo di

AUGUSTA – Lancio con “training camp” interregionale per la neonata associazione sportiva augustana dedicata al triathlon, multidisciplina che nella distanza “olimpica” prevede 1.500 metri di nuoto seguiti da 40 km in bici e conclusi da 10 km di corsa. Il sodalizio si chiama “4 Endurance Tri Club“, è presieduto dall’affermato triatleta augustano Ennio Salerno, che ha chiamato con sé quale tecnico Stefano Intagliata.

Il primo “Triathlon training camp” si è svolto ad Augusta tra l’1 e il 6 febbraio scorsi, coinvolgendo circa una trentina di persone tra atleti e accompagnatori provenienti da fuori regione, che poi nel tempo libero hanno avuto anche modo di apprezzare alcune delle attrazioni paesaggistiche e monumentali della città e della provincia. Il gruppo di triatleti ha nuotato, corso e pedalato seguendo gli itinerari più belli che offre la provincia aretusea, dai monti Iblei agli scorci mozzafiato della costa ionica di Brucoli.

Il presidente del nuovo sodalizio Ennio Salerno ci riferisce: “Abbiamo creato “4 Endurance Tri Club” assieme ai soci del direttivo Dario Fazio, Elvira Monticciolo, Sebastiano Alicata, con la convinzione e l’intento di sostenere e promuovere un certo tipo di turismo sportivo che riteniamo la nostra terra possa accogliere con successo. Non ci aspettavamo però di certo che la nostra prima esperienza fosse un successo di queste proporzioni e siamo oggi oltremodo convinti di operare in questo senso“.

“Ringrazio per questo Stefano Intagliata per aver avuto il merito di coinvolgere e coordinare il grosso del gruppo proveniente dal centro sportivo Ronchiverdi di Torino – aggiunge Salerno – Banca Mediolanum e Gespi Srl che hanno supportato l’evento, e ultimi ma non per importanza l’Hotel La Cavalera che ci ha accolti, il Bike Cafè – No limits nella persona di Giuseppe Failla per il noleggio bici e l’assistenza meccanica, il Centro polisportivo Augusta per la disponibilità degli spazi vasca“.

Il primo appuntamento agonistico federale per i triatleti dell’associazione, che parteciperanno con una cospicua rappresentanza di augustani, tra giovani e meno giovani, sarà il “Duathlon sprint” di Pergusa (Enna) del 6 marzo prossimo.