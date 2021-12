Eventi Augusta, Natale 2021, artisti locali nella mostra di “Premiarte” in galleria per due weekend di

AUGUSTA – Il comitato “Premiarte Federico II Augusta” riparte con le festività natalizie, organizzando una mostra d’arte contemporanea sul tema “Bellezza senza confini“. Luogo pubblico destinato ad accogliere le opere di artisti rigorosamente locali, per i prossimi due weekend, è la “galleria” condominiale insistente su via Principe Umberto, al civico 79 (nella foto di copertina, in attesa dell’allestimento della mostra).

Il comitato, costituito nell’autunno del 2019 da associazioni no profit (attualmente Augusta photo freelance, Hangar team, Icob), aveva annunciato per lo scorso settembre e per la durata di un mese un’importante mostra d’arte contemporanea con eventi collaterali dal titolo “Mari e terre di confine”, poi rinviata per l’incertezza generata dalle restrizioni pandemiche.

L’imminente mostra natalizia costituisce quindi il debutto per “Premiarte”. Inserita nel cartellone “Natale ad Augusta 2021” patrocinato dal Comune, che sarà presentato domattina in municipio, la mostra sarà inaugurata mercoledì 8 dicembre alle ore 18,30 e sarà visitabile da venerdì 10 a domenica 12 e da venerdì 17 a domenica 19, dalle ore 10,30 alle 20,30.

“Abbiamo invitato esclusivamente artisti augustani – riferisce la presidente del comitato, Teresa Casalaina – perché pensiamo che il Natale sia un momento da vivere in famiglia, e Augusta lo è per noi essendo la nostra casa. È solo una piccola selezione di tutto ciò che il nostro territorio offre“.

Gli artisti locali che esporranno sono: Agata Baffi, Anna Barile, Teresa Casalaina, Pina Fazio, Fiorella Grasso, Elvira La Ferla, Elena Lucca, Bartolomeo Ortisi, Mucci Roggio, Laura Saccomanno, Gianni Serra, Laura Strazzulla, Albino Trigilio.