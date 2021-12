Primo piano Augusta, “Radio Avalos” inaugura la nuova sede. Web radio col pallino per la promozione socio-culturale di

AUGUSTA – Sarà inaugurata ufficialmente domenica prossima la nuova sede dell’associazione di promozione sociale (aps) “Radio Avalos Augusta”, che edita dal 2019 l’emittente radiofonica digitale denominata Radio Avalos. La sede, in realtà già operativa dall’estate, si trova in pieno centro storico, in via Principe Umberto 210.

L’inaugurazione pomeridiana sarà preceduta da una “maratona” radiofonica nel corso della quale si alterneranno ai microfoni, a partire dalle 9 del mattino, tutti gli speaker accompagnati da ospiti e dagli amici che vorranno visitare i nuovi studi.

“L’inaugurazione è per noi un momento particolarmente emozionante – riferisce Gianni Masala, presidente dell’associazione, in un comunicato stampa – Abbiamo lavorato tanto per arrivare a questo giorno, cercando di realizzare studi accoglienti e funzionali, e costruendo un gruppo di collaboratori e speaker preparato e appassionato. Saremo felici di accogliere durante la giornata quanti vorranno venirci a trovare, visitando gli studi e condividendo con noi parte della loro domenica. Abbiamo deciso di stabilirci in pieno centro storico, così da poter diventare un punto di riferimento per la città e le associazioni che vi operano, con le quali desideriamo avere rapporti sempre più proficui”.

A proposito delle future attività di Radio Avalos, il presidente dell’aps, Masala aggiunge: “Sin dal momento in cui abbiamo voluto far rinascere la radio ad Augusta, ci siamo sempre posti l’obiettivo di diventare la voce della città. Cercheremo di essere sempre presenti negli eventi che riguarderanno Augusta, a partire dalle iniziative che si svolgeranno durante le prossime feste natalizie, e di interloquire con tutte le realtà associative e culturali della città, così da fare di Radio Avalos un luogo di incontro e di confronto. Ovviamente, porteremo sempre avanti la nostra missione di promozione della radio, della musica e della cultura in città, cercando di coinvolgere quanto più possibile le nuove generazioni perché la radio possa essere sempre di più un luogo di incontro e di sperimentazione”.

La radio diffonde il proprio segnale attraverso il sito internet www.radioavalos.it, le proprie pagine sui social network e un’app scaricabile su tutti gli smartphone.