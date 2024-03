Primo piano Augusta nel test nazionale di allerta maremoto del 13 marzo di

AUGUSTA – Anche Augusta, quale comune costiero nel Mediterraneo, sarà coinvolta dal test di comunicazione della piattaforma Siam sul rischio tsunami.

È il dipartimento nazionale della Protezione civile a organizzare, per mercoledì 13 marzo, il test di comunicazione della piattaforma Siam, acronimo che indica il Sistema nazionale di allerta per i maremoti indotti da sisma, istituito nel 2017, che si raccorda con il Centro per l’allerta tsunami dell’Ingv.

L’obiettivo dell’imminente test, che si svolgerà per posti di comando, è quello di verificare l’aggiornamento dei contatti presenti nell’Anagrafica centralizzata (Ance), dopo le verifiche effettuate a seguito dell’esercitazione internazionale “EamWave23” dello scorso 7 novembre.

Permetterà alla Protezione civile nazionale di effettuare un ulteriore controllo del processo di invio, tramite piattaforma Siam, della messaggistica di allertamento maremoto su scala nazionale con i consueti canali di email, sms nonché attraverso l’utilizzo del canale Ivr (lnteractive voice response).

Per i comuni coinvolti, il test potrà essere un’occasione di verifica delle pianificazioni di protezione civile in caso di diramazione di un’allerta maremoto, secondo quanto riportato nelle “Indicazioni operative per l’aggiornamento delle pianificazioni di protezione civile per il rischio maremoto”, in vigore dal 2018.