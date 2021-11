Primo piano Augusta, notte di maltempo con oltre 100 mm di piogge e grandinate. Sindaco: “Più forte di Apollo” di

AUGUSTA – Una nuova notte di maltempo ha ancora una volta fatto risvegliare Augusta isolata, con l’ingresso della città allagato e non transitabile almeno fino a metà mattinata, come numerose strade urbane in particolare alla Borgata. In più, nelle ore intorno all’alba si sono registrate violente grandinate sul territorio comunale (qui il video della grandinata su Brucoli all’alba, ndr), con chicchi del diametro anche di 4-5 centimetri che hanno causato danni a finestre e autovetture.

Per la giornata di oggi, mercoledì 17 novembre, la Protezione civile regionale aveva diramato allerta meteo “arancione” valida nell’intera Sicilia. Ad Augusta le precipitazioni piovose cumulate nella notte sono state pari a 102 mm, il secondo dato più elevato in Sicilia superato soltanto dai 116 mm rilevati a Palazzolo Acreide, come da stazioni Sias (Servizio informativo agrometeorologico siciliano).

Numerosi i terreni agricoli al Monte, oltre a bassi residenziali e commerciali alla Borgata, completamente allagati. Si registrano disservizi elettrici a macchia di leopardo in tutto il territorio comunale. Per fortuna, non risulterebbero danni a persone.

Dopo aver disposto la chiusura delle scuole per “gravi condizioni meteo“, comunicata alle 7, il sindaco Giuseppe Di Mare in una diretta video su canale social intorno alle 12,30 ha commentato: “Era il 28 di ottobre quando pensavamo che il ciclone Apollo ci aveva fatto vedere la massima espressione negativa di piogge, venti, poi l’11 novembre. Questa nottata di grandinata e di acqua per dimensioni è stata ancor più forte del ciclone“. “Una situazione che aggrava le gravi criticità che già ci sono – ha sottolineato – Stiamo cercando di mettere al sicuro vite umane“. “Tutte le squadre sono al lavoro. Con calma, pazienza e forza – ha concluso Di Mare – rialzeremo la testa anche questa volta“.

Ricordiamo che per segnalare situazioni critiche, oltre al numero di emergenza unico 112, è possibile contattare il numero 0931 991717 attivato dal Comune di Augusta.