Augusta, notte di paura per tre velisti agli “Archi vuoti”

AUGUSTA – Nel corso della notte, è giunta una chiamata di soccorso alla sala operativa della Capitaneria di porto di Augusta, con cui uno dei tre occupanti di una piccola barca a vela in navigazione da Siracusa a Catania, a causa dell’improvviso peggioramento delle condizioni del mare, e dello stato di particolare apprensione in cui si trovavano gli altri due compagni di viaggio, ha comunicato di aver trovato riparo all’interno di un’ansa, a nord di capo Santa Croce, rivelatasi essere la zona costiera nota come “Archi vuoti”.

Immediatamente ha preso il mare la motovedetta Cp 879 della Guardia costiera di Augusta che, giunta in zona, è rimasta a monitorare la situazione, poiché, a causa della forte risacca, e dell’oscurità, non è stato in un primo momento possibile prendere a rimorchio l’imbarcazione in difficoltà, in quanto molto alto era il rischio di scarrocciare e andare a collidere, sia la motovedetta che la barca a vela, contro gli scogli.

È giunta da terra anche un’autopattuglia della Guardia costiera, che è riuscita a raggiungere prontamente la scogliera attraverso un passo veicolare immediatamente aperto da privati cittadini residenti in zona.

I militari a piedi, dalla sommità del costone, hanno illuminato la barca a vela con delle torce, avendo conferma del fatto che quest’ultima fosse saldamente ancorata. Mentre la sala operativa ha continuato a tenere contatti telefonici con i tre occupanti, che si trovavano in buone condizioni di salute.

Ai primi chiarori dell’alba, la motovedetta ha passato un cavo di rimorchio ai malcapitati, iniziando le operazioni di rimorchio: la barca a vela è stata trainata sino al porticciolo turistico privato “Xifonio”, nell’omonimo golfo, ove si è anche recata la pattuglia, e lì è stata sottoposta a un controllo di sicurezza della navigazione che non ha rivelato nulla di irregolare.

Nel frattempo, proprio a ridosso del porticciolo nel golfo Xifonio, è stato fermato un soggetto, a bordo di una piccola imbarcazione, intento a ritirare una rete da pesca (vedi foto all’interno). Trattandosi di pesca effettuata in zona vietata, per di più a opera di un diportista privo di licenza di pesca, i militari hanno proceduto al sequestro della rete e a elevare una sanzione amministrativa pari a circa 2 mila euro.