Primo piano Augusta, nuova allerta meteo “arancione”: preallarme per sabato 28 novembre di

AUGUSTA – Allerta meteo “arancione”, diramata dal dipartimento regionale di protezione civile, per l’intera Sicilia valida nella giornata di sabato 28 novembre. È la seconda volta, per la provincia di Siracusa, nell’arco di questa settimana.

Nel bollettino pubblicato questo pomeriggio, in riferimento alle condi-meteo avverse, si legge: “Dalla mattina di domani, sabato 28, e successive 24-30 ore, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, in tutta la regione specie sui settori meridionali e ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento; venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali. Mareggiate lungo le coste esposte“. Per la giornata di sabato, quindi, fase operativa di “preallarme” per la protezione civile siciliana.

All’inizio della settimana, le intense precipitazioni piovose ad Augusta hanno fatto emergere le annose criticità, quali ad esempio l’allagamento di viale America (vedi foto di copertina, scattata martedì 24 intorno alle ore 10), all’ingresso della città, di via delle Saline e dell’adiacente piazzale sul lungomare Rossini, dove nell’occasione è intervenuta la squadra lavori del Comune. Proprio su quel tratto critico del lungomare, è stato effettuato stamani lo sgombero con pala meccanica dei canaloni di scarico (vedi foto all’interno).

“Da ieri ai Lavori pubblici – ci fa sapere l’assessore al ramo, Beniamino D’Augusta – si sta preparando un progetto per eliminare il problema dell’allagamento del complesso residenziale del lungomare“.